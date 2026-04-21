La Banca Centrale Europea ha annunciato che smetterà di produrre la banconota da 500 euro, che non sarà più disponibile sul mercato. La decisione, comunicata di recente, prevede l’interruzione immediata della produzione e l’eliminazione progressiva di questa banconota dal circuito circolante. La misura si inserisce in un quadro di modifiche alle modalità di utilizzo dei contanti in Europa.

Molto presto non vedremo più una banconota da 500 euro. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di arrestare la sua produzione, eliminando definitivamente il denaro dal taglio grande. In realtà forse qualcuno ricorderà che la produzione di questa banconota aveva già subito un arresto nel 2019, quando la Bce ha cominciato a lavorare alla nuova serie di monete e banconote per l'Eurozona. La decisione non è stata presa a caso, o per motivi futili, come l'estetica. La banconota da 500 euro non sarà più circolante perché purtroppo è stata spesso impiegata in traffici illeciti. Proprio per tale ragione era stata soprannominata "Bin Laden". Per anni molti criminali l'hanno impiegata per trasportare ingenti somme di denaro, trovandola molto comoda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio alla banconota da 500 euro: ecco cosa prepara la Bce

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