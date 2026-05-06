Addio ai cali di tensione | ecco la Stazione Nord investimento da 25milioni per la rete elettrica di Torino

Mercoledì 6 maggio è stata inaugurata a Torino la nuova Stazione Nord di Trasformazione Elettrica di Ireti Gruppo Iren, un investimento di 25 milioni di euro. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco della città, il presidente di Iren, l’amministratore delegato del gruppo e il direttore delle operazioni di Ireti. L’installazione rappresenta un intervento importante per la rete elettrica locale.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il Presidente Iren, Luca Dal Fabbro, l’Amministratore Delegato del Gruppo, Gianluca Bufo, e il Direttore Operations di Ireti, Gianluca Riu hanno inaugurato mercoledì 6 maggio la nuova Stazione Nord di Trasformazione Elettrica di Ireti Gruppo Iren, un’opera.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Energia elettrica a Battipaglia, il Comune spiega: "Ecco perchè si registrano cali di tensione"Alla luce delle problematiche sorte per l’illuminazione pubblica a Battipaglia, l'amministrazione comunale fa sapere che Enel Distribuzione,... Assisi, Enel rinnova la rete elettrica: investimento da 500mila euroIl progetto prevede la realizzazione di circa 2,5 km di nuova rete completamente interrata, con particolare riferimento all’area di Santa Maria degli...