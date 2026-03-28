Energia elettrica a Battipaglia il Comune spiega | Ecco perchè si registrano cali di tensione

Il Comune di Battipaglia ha comunicato che i cali di tensione nell’illuminazione pubblica sono causati da interventi di manutenzione e ammodernamento delle linee elettriche eseguiti da Enel Distribuzione. L’azienda sta lavorando continuamente per aggiornare e migliorare le infrastrutture di distribuzione energetica nel territorio, spiegando che i problemi temporanei sono legati a queste operazioni di intervento.

Alla luce delle problematiche sorte per l’illuminazione pubblica a Battipaglia, l'amministrazione comunale fa sapere che Enel Distribuzione, “nell’ambito del programma di manutenzione e ammodernamento delle linee elettriche che attraversano la nostra città, sta effettuando di continuo interventi e test su tutta la linea elettrica”. E che tali interventi producono cali di tensione che “fanno entrare in protezione le centraline della nostra nuova illuminazione; le continue variazioni di tensione, poi, impediscono il riarmo automaticamente”. È questo il motivo per cui è necessaria la riattivazione manuale. “Siamo in contatto con Enel per ridurre al minimo i disagi, sicuramente spiacevoli ma inevitabili in questa fase. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Energia elettrica a Battipaglia, il Comune spiega: "Ecco perchè si registrano cali di tensione" Articoli correlati Leggi anche: Per il momento nessun allarme energia. Squeri (FI) spiega perché Più luce, più voglia di fare, ma anche sonno irregolare e cali improvvisi di energia: ecco come gestire gli effetti del cambio di stagione sull'organismo Con l’arrivo della primavera, le giornate si allungano e la luce torna a illuminare la quotidianità.