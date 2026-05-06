Addio a Piero Migliacci | il barbiere dei principi ci ha lasciato

È morto Piero Migliacci, noto come il barbiere dei principi. Ha dedicato la sua vita alla professione, trasformando la sua passione in un mestiere durato molti anni. La sua attività è stata riconosciuta nel settore e tra i clienti di alto livello. La sua scomparsa viene annunciata da fonti vicine alla famiglia e ai colleghi. La data e le modalità del funerale non sono state ancora comunicate.

È venuto a mancare Piero Migliacci, storico barbiere che ha fatto della sua grande passione un’arte e il mestiere di una vita. Nato e cresciuto a Schiavonea da famiglie di antiche origini di Corigliano, in Calabria, ha curato per oltre mezzo secolo le acconciature di nobili, banchieri, musicisti. Il suo nome resterà per sempre legato all’Antica Barberia Peppino a Roma, locale nel quale si respira ancora l’arte e la maestria di un tempo. Una vita, quella di Piero, ricchissima di episodi e di incontri, condensati nel libro “La vittoria di Piero”, scritto da Vittoria Meddi. Molte di queste vicissitudini le aveva raccontate poco tempo fa al nostro giornale, con il solito entusiasmo che lo ha contraddistinto fino all’ultimo.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Addio a Piero Migliacci: il barbiere dei principi ci ha lasciato Notizie correlate Leggi anche: Addio Mariano Rubinacci: il celebre stilista napoletano ci ha lasciato, lasciando un’eredità unica. Leggi anche: È morto Vincenzo D’Agostino, addio al paroliere di “Rossetto e caffè” e dei successi di Gigi D’Alessio. Sal Da Vinci: “Il poeta dell’amore ci ha lasciato senza fare rumore”