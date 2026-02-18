Addio Mariano Rubinacci | il celebre stilista napoletano ci ha lasciato lasciando un’eredità unica

Mariano Rubinacci, il rinomato stilista napoletano, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. La notizia ha suscitato dolore tra amici e clienti, molti dei quali conservano ricordi delle sue creazioni eleganti e impeccabili. Rubinacci aveva rivoluzionato la tradizione sartoriale partenopea, portando il gusto di Napoli nel mondo. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama della moda, ma le sue opere continuano a vivere nelle sue boutique e nelle sue creazioni. La sua morte è stata annunciata questa mattina.

"> Addio a Mariano Rubinacci, il Maestro della Sartoria Napoletana. Mariano Rubinacci, celebre stilista napoletano, ha lasciato questo mondo all’età di 83 anni lo scorso 18 febbraio 2026. La sua scomparsa segna la fine di un’era di eccellenza nella sartoria italiana, un settore in cui ha saputo reinventare ed elevare il classico, intrecciando la tradizione con un senso unico di modernità. La Maison Rubinacci: Un’Icona della Tradizione Napoletana. La storia della Maison Rubinacci affonda le radici negli anni venti, quando Gennaro Rubinacci, noto come “Bebè”, aprì il primo atelier in via Chiaia a Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Addio Mariano Rubinacci: il celebre stilista napoletano ci ha lasciato, lasciando un’eredità unica. È morto Mariano Rubinacci, lo stilista e sarto napoletano aveva 83 anniMariano Rubinacci, noto stilista e sarto napoletano, è morto all’età di 83 anni a causa di una lunga malattia. Addio a Mariano Rubinacci, erede della maison che fu un tempio dello stile anglo-napoletanoMariano Rubinacci, noto stilista napoletano, è morto a causa di una lunga malattia, lasciando un vuoto nel mondo della moda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federico Frusciante, persone da tutta Italia a Livorno per l'ultimo saluto allo youtuber morto dopo un malore. Addio a Mariano Rubinacci, portò la sartoria napoletana nel mondoÈ morto Mariano Rubinacci, 83 anni, stilista e imprenditore di fama internazionale, figlio del fondatore della maison napoletana Gennaro che fu inventore negli anni '30, nell'atelier di Chiaia, della ... ansa.it Addio a Mariano Rubinacci, erede della maison che fu un tempio dello stile anglo-napoletanoE’ morto lo stilista napoletano Mariano Rubinacci, erede della maison fondata dal padre Gennaro nel 1932. Aveva 83 anni. A darne notizia sono i social della casa di moda. Oggi ti salutiamo, ma la tua ... ildenaro.it Addio a Mariano Rubinacci. Icona di stile senza tempo e colui che portò la giacca alla napoletana nel mondo. Con la sua scomparsa, Napoli perde un ambasciatore dello stile italiano e partenopeo capace di vestire con classe l'aristocrazia e il jet set mondiale. facebook