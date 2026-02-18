Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a causa di problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi mesi. La notizia ha suscitato dolore tra musicisti e fan, poiché aveva scritto testi di canzoni molto amate, tra cui “Rossetto e caffè” e diversi successi di Gigi D’Alessio. In passato, aveva collaborato anche con Sal Da Vinci, contribuendo a creare alcune delle hit più ascoltate nel panorama musicale napoletano.

La musica napoletana piange la scomparsa di Vincenzo D’Agostino, paroliere noto per aver firmato molti successi di Gigi D’Alessio come “Non dirgli mai” e “Mon amour”. D’Agostino aveva 64 anni, e come scrive l’Adnkronos era malato da tempo. Non solo il lungo sodalizio con D’Alessio nella sua lunga carriera. D’Agostino infatti ha prestato la propria penna anche a molti altri artisti della scena napoletana e non. Tra i nomi per i quali ha lavorato si ricordano Mario Merola, Nino D’Angelo, Gigi Finizio, Annalisa Minetti. Di recente aveva firmato “Rossetto e caffè”, scritta per e con Sal Da Vinci e che si è rivelata un grande successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Vincenzo D’Agostino, addio al paroliere di “Rossetto e caffè” e dei successi di Gigi D’Alessio. Sal Da Vinci: “Il poeta dell’amore ci ha lasciato senza fare rumore”

Morto Vincenzo D'Agostino paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, da "Non dirgli mai" a "Rossetto e caffè"Vincenzo D'Agostino, noto paroliere di Gigi D'Alessio e Sal Da Vinci, è morto a causa di una grave malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi.

E' morto Vincenzo D'Agostino, lo storico paroliere di Gigi D'Alessio. Tra le sue hit Rossetto e caffè con Sal Da VinciVincenzo D'Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una lunga malattia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.