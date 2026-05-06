È scomparso Fabio Razzi, figura di spicco nel settore tecnico e politico della città di Prato. Ricordato per il suo ruolo di collegamento tra i cantieri e le amministrazioni locali, Razzi aveva contribuito alla gestione dei quartieri Borgonuovo e San Paolo. La sua presenza ha lasciato un segno nel panorama urbano e nelle dinamiche politiche dell’area, dove era riconosciuto come un punto di riferimento per molte realtà del territorio.

? Cosa scoprirai Chi era il professionista che univa cantieri e politica a Prato?. Come ha influenzato la gestione dei quartieri Borgonuovo e San Paolo?. Quali ruoli chiave ricopriva nel settore tecnico e civile locale?. Perché la sua scomparsa lascia un vuoto nel tessuto pratese?.? In Breve Deceduto martedì 5 maggio all'età di 58 anni nella sua abitazione.. Giacomo Gacci e Marzia De Marzi hanno espresso cordoglio per il professionista.. Ex segretario del circolo Pd di Borgonuovo e consigliere della circoscrizione Ovest.. Esposizione salma presso le cappelle della Misericordia di Prato dalle ore 15.. Il geometra Fabio Razzi è deceduto martedì 5 maggio nella sua abitazione dopo una battaglia sofferta contro una malattia affrontata con grande dignità e consapevolezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Fabio Razzi: scompare un pilastro tecnico del pratese

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