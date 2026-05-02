Addio a Maurilio Savoia Carlevato | scompare un pilastro del Canavese

È deceduto Maurilio Savoia Carlevato, figura di rilievo nel territorio del Canavese. Nel corso della sua vita, ha contribuito alla crescita dell’azienda Savoia Asfalti, che ha mantenuto una presenza stabile nel settore. Nel comune di Preparetto, ha ricoperto diversi ruoli civici, partecipando attivamente alla vita pubblica locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità e per chi lo ha conosciuto e collaborato con lui.

? Cosa scoprirai Come ha costruito la Savoia Asfalti un successo così duraturo?. Quali ruoli civici ha ricoperto nel territorio di Preparetto?. Chi sono i familiari che oggi affrontano questo lutto?. Dove si svolgeranno i momenti per dare l'ultimo saluto?.? In Breve Rosario a Preparetto venerdì 1 maggio alle ore 20.30 presso l'abitazione familiare.. Funerale sabato 2 maggio alle ore 10 nella parrocchia di Castellamonte.. Fondazione della Savoia Asfalti nel 1978 come punto di riferimento economico locale.. Candidatura come consigliere comunale nel 2017 con la lista di Giovanni Maddio.. Il cordoglio avvolge Castellamonte e l’intero Canavese per la scomparsa di Maurilio Savoia Carlevato, avvenuta all’età di 79 anni, figura storica della frazione Preparetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Maurilio Savoia Carlevato: scompare un pilastro del Canavese Notizie correlate Addio a Santamaría: scompare il pilastro del Real Madrid leggendarioIl Real Madrid ha comunicato ufficialmente la scomparsa di José Emilio Santamaría, figura leggendaria che ha segnato la storia del club e del calcio... Addio a Luigi Ortolano: scompare il pilastro del calcio pescarese? Cosa sapere Luigi Ortolano, fondatore della Renato Curi, è deceduto all'età di 80 anni a Milano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Castellamonte piange Maurilio Savoia Carlevato: addio all’imprenditore che ha segnato il territorio; Castellamonte in lutto per la scomparsa di Maurilio Savoia Carlevato, storico imprenditore della Savoia Asfalti; Castellamonte piange Maurilio Savoia Carlevato: l’imprenditore che ha fatto della discrezione una cifra di vita; CASTELLAMONTE - Addio all'imprenditore Maurilio Savoia Carlevato. CASTELLAMONTE - Addio all'imprenditore Maurilio Savoia CarlevatoHa fondato la Savoia Asfalti. E' stato presidente dell'Associazione Agricola Operaia di Preparetto. I funerali del 79enne si svolgeranno nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Castellam ... quotidianocanavese.it Castellamonte piange Maurilio Savoia Carlevato: l’imprenditore che ha fatto della discrezione una cifra di vitaC’è un dolore che non ha bisogno di clamore, che si diffonde silenzioso tra le persone e attraversa un’intera comunità. È quello che in queste ore unisce Castellamonte e il Canavese per la scomparsa ... giornalelavoce.it #castellamonte Lutto per la scomparsa di Maurilio Savoia Carlevato https://www.obiettivonews.it/2026/05/01/castellamonte-lutto-per-la-scomparsa-di-maurilio-savoia-carlevato - facebook.com facebook