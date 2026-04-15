Addio a Santamaría | scompare il pilastro del Real Madrid leggendario

Il club di calcio ha annunciato la scomparsa di un ex giocatore che ha vestito la maglia bianca per molti anni, lasciando un’impronta significativa nella storia del team. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale, precisando che l’ex calciatore è deceduto all’età di 96 anni. La sua carriera e il suo contributo vengono ricordati come parte importante della tradizione del club.

Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente la scomparsa di José Emilio Santamaría, figura leggendaria che ha segnato la storia del club e del calcio internazionale, avvenuta all’età di 96 anni. L’annuncio, giunto con un comunicato ufficiale della presidenza e del Consiglio di Amministrazione, ha scosso l’ambiente calcistico, portando il club madrileno a esprimere il proprio profondo cordoglio per la perdita di uno dei suoi simboli più iconici. La notizia della morte di Santamaría ha colpito duramente la famiglia dell’ex calciatore, composta dalla moglie Nora, dai figli Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia e Javier, oltre ai nipoti e ai pronipoti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Santamaría: scompare il pilastro del Real Madrid leggendario Notizie correlate Leggi anche: Addio a Sergio Lucchi: scompare il leggendario terzino della Rimini Addio a Pierino Preve: scompare a 100 anni un pilastro di AlbengaLa comunità di Albenga piange la scomparsa di Pierino Preve, una figura storica che ha servito l’amministrazione locale per moltissimo tempo,... Contenuti utili per approfondire JOSE' SANTAMARIA Addio a José Emilio Santamaría, leggenda del Real MadridConsiderato una delle figure storiche del calcio europeo del dopoguerra, è morto mercoledì 14 aprile 2026 all’età di 96 anni ... statoquotidiano.it Spagna in lutto: addio all'ex ct e leggenda del Real Madrid SantamariaCalcio spagnolo in lutto. L'ex giocatore del Real Madrid e allenatore della nazionale spagnola ai Mondiali del 1982, ospitati dalla ... sportmediaset.mediaset.it