È deceduto a Brescia Evaristo Beccalossi, noto ex calciatore e simbolo dell'Inter, che avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nel gennaio 2025 a causa di un’emorragia cerebrale, che lo aveva colpito e lo aveva portato in coma per oltre un anno. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio italiano.

Lutto nel calcio: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa un'emorragia cerebrale che l'aveva colpito nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Lo riporta il sito de Il Giornale di Brescia. Il decesso è avvenuto nella notte alla Poliambulanza di Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. Un numero 10 di tecnica, estroe talento, Beccalossi ha vinto con i nerazzurri lo Scudetto 1979-80 e la Coppa Italia 1981-82.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Beccalossi, bandiera dell'Inter e numero 10 di estro e talento

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