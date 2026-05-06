Addio a Claudio Olivieri | il basket brindisino perde uno storico dirigente

Il mondo del basket a Brindisi si è fermato con la scomparsa di Claudio Olivieri, che per molti anni ha ricoperto il ruolo di presidente della Virtus Basket Brindisi. La sua figura è stata una presenza costante nella storia sportiva locale, contribuendo allo sviluppo della società e al coinvolgimento della comunità nel territorio. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra sportivi e appassionati.

BRINDISI – Il mondo del basket brindisino è in lutto per la morte di Claudio Olivieri, storico dirigente, da anni presidente della Virtus Basket Brindisi. Ollivieri è stato dirigente responsabile del settore giovanile della New Basket Brindisi. Il sodalizio di contrada Masseriola lo ricorda così.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Addio Mario Lucchetti, è morto lo storico delegato Aboca e dirigente FlaiÈ scomparso a soli 60 anni e al termine di una lunga malattia, Mario Lucchetti, storico delegato di Aboca e dirigente della Flai Cgil. Leggi anche: Omegna: addio a Claudio Panizza, storico volto del volontariato locale Contenuti di approfondimento Si parla di: I Cesaroni, arriva Rovazzi. E Amendola svela la verità sull’assenza di Micol Olivieri. I Cesaroni, nella polemica entra anche Micol Olivieri: Nessun invito ricevutoMentre procedono a ritmo spedito le riprese della nuova stagione de I Cesaroni, scoppia la polemica tra gli attori protagonisti di una delle fiction Mediaset più amate e seguite. Al centro di tutto ... dilei.it Elena Sofia Ricci risponde ad Amendola sull'addio ai Cesaroni: Il mio ruolo si era esauritoNel corso di un incontro pubblico Claudio Amendola ha risposto in modo polemico a una domanda su chi non ci sarà nella settima stagione: Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Alessandra Mastronardi. Il ... gazzetta.it