Addio Mario Lucchetti è morto lo storico delegato Aboca e dirigente Flai

È deceduto a 60 anni Mario Lucchetti, noto come delegato di Aboca e dirigente della Flai Cgil. La sua scomparsa è avvenuta dopo una lunga malattia. Lucchetti era riconosciuto come figura di rilievo nel settore, con una carriera dedicata a rappresentare i lavoratori e a promuovere iniziative legate alla sua organizzazione. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e amici.

È scomparso a soli 60 anni e al termine di una lunga malattia, Mario Lucchetti, storico delegato di Aboca e dirigente della Flai Cgil. Componente dei comitati direttivi della categoria provinciale e regionale nonché della Camera del lavoro di Arezzo, aveva aderito all'area plurale di maggioranza.

Mario Lucchetti viene ricordato per il suo carattere pacato, capace di ascolto e sempre disponibile a trasformare ogni istanza in contrattazione sindacale. Caratteristiche che lo avevano reso punto di riferimento per i lavoratori. E' stato impegnato anche nel calcio giovanile.

