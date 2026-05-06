Addio a Beccalossi tra i numeri 10 più amati dell’Inter

E' deceduto a 69 anni Evaristo Beccalossi, ex calciatore noto per aver indossato la maglia dell’Inter tra gli anni Settanta e Ottanta. Considerato un talento naturale, è stato descritto come un uomo autentico e apprezzato dai tifosi. Durante la sua carriera, ha ricevuto il soprannome «Driblossi» da un noto commentatore e un avvocato ha affermato che «il pallone giocava con lui», evidenziando le sue doti tecniche.

È morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, simbolo nerazzurro tra anni Settanta e Ottanta. Talento puro e uomo autentico, non il più vincente né il più celebrato, Brera lo soprannominò «Driblossi», mentre l'avvocato Prisco disse che «il pallone giocava con lui». Iconico l'episodio del doppio rigore sbagliato con lo Slovan Bratislava. Bandiera dell’Inter e icona del calcio italiano fra gli anni Settanta e Ottanta. Nella notte tra martedì 5 maggio e mercoledì 6, Evaristo Beccalossi se n’è andato. Aveva 69 anni, e ne avrebbe compiuti 70 tra pochi giorni. Un'emorragia cerebrale a gennaio 2025, con 47 giorni di coma e una lunga riabilitazione a Brescia, nella sua città, protetto dai familiari, dagli amici e da qualche compagno di squadra che non l’ha mai abbandonato.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Addio a Beccalossi, tra i numeri 10 più amati dell’Inter Notizie correlate Addio a Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell’InterABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa a Brescia È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, simbolo dell’Inter degli anni Ottanta e tra i numeri 10 più... Leggi anche: Addio a Beccalossi, bandiera dell'Inter e numero 10 di estro e talento Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il calcio e l'Inter dicono addio a Evaristo Beccalossi, leggenda nerazzurra; Addio a Beccalossi, con il suo genio rinacque l'orgoglio nerazzurro; Addio a Evaristo Beccalossi, idolo dell’Inter anni ’80; Addio a Beccalossi. Le partite Anni ’80 a Como e la presidenza del Lecco. Beccalossi, addio alla bandiera Inter: da un anno lottava con una grave malattiaÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell' Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò an ... tuttosport.com Addio a Beccalossi Arsenal in finaleAddio a 69 anni a Evaristo Beccalossi, bandiera e leggenda dell'Inter. Champions, è l'Arsenal la prima finalista. Stasera si conoscerà l'avversaria tra B ... libero.it | Novara-Dossena: addio vicino! Archiviata la stagione 2025/206 con il tredicesimo posto in classifica ottenuto, la concentrazione in casa Novara è ora rivolta all'organizzazione del prossimo campionato. Tanti i tasselli da comporre, tanto il lavoro da compier - facebook.com facebook Cingolani, l’addio a #Leonardo: lascio un gruppo trasformato che vale oltre 31 miliardi x.com