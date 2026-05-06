addio a beccalossi il genio libero che faceva sognare san siro

Evaristo Beccalossi, ex calciatore e simbolo storico dell’Inter, si è spento a Brescia all’età di 69 anni. Noto per aver ricoperto il ruolo di numero 10, ha giocato durante una delle stagioni più significative del club nerazzurro. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, suscitando dolore tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Aveva 69 anni. Si è spento a Brescia Evaristo Beccalossi, storico numero 10 dell’ Inter e protagonista di una delle epoche più affascinanti del club nerazzurro. Con la squadra milanese conquistò lo scudetto del 1980 e una Coppa Italia nel 1982. La società, fresca campione d’Italia, lo ha ricordato con parole cariche di emozione, sottolineando quanto fosse unico dentro e fuori dal campo. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Prima dell’approdo all’Inter, Beccalossi aveva vestito le maglie del Brescia Calcio, della Sampdoria — con cui vinse un’altra Coppa Italia — oltre a esperienze con AC Monza e Barletta Calcio. Le sue condizioni di salute erano peggiorate drasticamente dopo un malore nel gennaio 2025, seguito da un lungo coma.🔗 Leggi su 361magazine.com

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