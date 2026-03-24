Cotral approvato il piano 2026 | utile in calo ma valore della produzione record a 349 milioni

Vai libera da parte della regione Lazio al piano di gestione 2026 di Cotral. Dal punto di vista finanziario, è previsto un risultato d'esercizio positivo nonostante l'incremento dei costi operativi e del personale. L’importo complessivo dei contratti di servizio per l’annualità 2026 ammonta a 294.312.988,06 euro così suddivisi: € 239.161.635,65 euro per il trasporto su gomma e € 55.151.352,41 euro per quello su ferro, quindi per le ferrovie Metromare e Roma Nord. Ricorso da (almeno) 700 mila euro. Perché l'ex numero uno di Cotral porta Atac in tribunale In generale, il budget prevede un risultato d'esercizio positivo pari a 2. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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