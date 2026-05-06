Acqua&Sapone la crisi L’appello del sindaco | Tutti davanti al Comune

Le aziende del settore chimico e della grande distribuzione stanno affrontando un momento di crisi, con i dipendenti del sito produttivo che si sono riuniti davanti al Comune in attesa di aggiornamenti. Il sindaco ha lanciato un appello affinché tutti siano presenti, mentre si attendono novità sulle sorti dello stabilimento ex Logimer, ora legato al gruppo Acqua&Sapone. La situazione riguarda principalmente le attività produttive e l’occupazione nella zona.

Sono ore particolari per i dipendenti del sito produttivo Cesar, ex Logimer, Acqua&Sapone in vista del secondo tavolo di crisi aziendale, incontro voluto dalla Regione Toscana, dalle organizzazioni sindacali di categoria, i sindaci di Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore e Radicofani e la presidente della provincia di Siena Agnese Carletti, l’azienda Cesar. Sarà presente il consigliere regionale delegato alle crisi industriali Valerio Fabiani. Sarà un momento di confronto decisivo dopo l’inizio della vertenza e la lotta dei 56 dipendenti, sul cui futuro pende la delocalizzazione del centro logistico di Casa del Corto a Piancastagnaio, con conseguente perdita occupazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua&Sapone, la crisi. L’appello del sindaco: "Tutti davanti al Comune" Notizie correlate Crisi ’Acqua & Sapone’: "Tutti davanti al Comune"La vicenda Cesar (ex Logimer) entra con prepotenza nella Festa del Primo Maggio: i lavoratori dal 1 aprile stanno vivendo una grave vertenza dopo le... Crisi del sito ’Acqua & Sapone’ : "Tavolo di salvaguardia sull’Amiata"Un tavolo di crisi aperto alle 56 famiglie dei dipendenti dell’ex Logimer, azienda che da anni gestisce la logistica per il marchio ‘Acqua & Sapone’... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crisi ’Acqua & Sapone’: Tutti davanti al Comune; Acqua & Sapone a Piancastagnaio, tornano le commesse: primo spiraglio nella vertenza; Vertenza Acqua&Sapone, oggi scatta la mobilitazione; Valerio Fabiani terrà l'intervento ufficiale al 1° Maggio ad Abbadia San Salvatore (Si). Acqua&Sapone, la crisi. L’appello del sindaco: Tutti davanti al ComuneOggi alle 14 lavoratori e cittadini al Municipio di Piancastagnaio. Atteso l’incontro voluto dalla Regione Toscana con azienda e sindacati . lanazione.it Il caso Acqua&Sapone, nuovo tavolo di crisiPiancastagnaio (Siena), 20 aprile 2026 – La crisi di Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa minaccia la chiusura del sito di Piancastagnaio entro il 31 maggio, sarà nuovamente al centro di ... lanazione.it Un secchio d'acqua sporca dell'East River sa cosa hai mangiato ieri. Non è una metafora. Mark Stoeckle e Jesse Ausubel, ricercatori della Rockefeller University, hanno prelevato campioni d'acqua dall'East River ogni settimana per un anno intero. Un solo pu - facebook.com facebook Prati dell’Acqua Acetosa, partiti gli sfalci ma il parco d'affaccio resta una "cattedrale nel deserto" ift.tt/F72oJwt x.com