Crisi del sito ’Acqua & Sapone’ | Tavolo di salvaguardia sull’Amiata

È stato convocato un tavolo di crisi per affrontare la situazione del sito dell’ex Logimer, che da anni si occupa della logistica per il marchio ‘Acqua & Sapone’ a Piancastagnaio. Alla riunione partecipano rappresentanti delle 56 famiglie dei dipendenti coinvolti. Recentemente, Logimer è stata incorporata da una nuova società, Cesar, che ha comunicato l’intenzione di cessare le attività nel sito.

Un tavolo di crisi aperto alle 56 famiglie dei dipendenti dell’ex Logimer, azienda che da anni gestisce la logistica per il marchio ‘Acqua & Sapone’ con sede a Piancastagnaio (di recente Logimer è stata incorporata dalla società Cesar, che ha manifestato volontà di dismettere il sito). "Il tavolo dovrebbe tenersi quanto prima proprio a Piancastagnaio – annuncia Gianluca Scartoni, segretario Filcams Cgil con Fisascat Cisl Siena e Uiltucs Toscana Area Siena –: è questa una delle importanti proposte emerse dalla prima riunione per la salvaguardia del sito, tenutasi ieri in Regione". Erano presenti Valerio Fabiani, consigliere delegato per il... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi del sito ’Acqua & Sapone’ : "Tavolo di salvaguardia sull’Amiata" Acqua&Sapone, l’azienda della logistica verso la chiusura del sito toscano. A rischio 56 posti di lavoroPiancastagnaio (Siena), 8 aprile 2026 – Si è tenuta oggi la prima riunione del tavolo di salvaguardia sull’azienda Logimer, richiesto dalle... Tavolo su Acqua&Sapone. Unione dei Comuni: "Chiusura inaccettabile"Questa mattina si apre in Regione il tavolo di crisi sulle problematiche occupazionali legate alla annunciata chiusura del magazzino "Logimer" (noto... Temi più discussi: Crisi del sito ’Acqua & Sapone’ : Tavolo di salvaguardia sull’Amiata; Paesi di montagna uniti contro la crisi: l'acqua e i boschi al centro della ripartenza; Crisi Acqua & Sapone a Piancastagnaio: caso in Parlamento, presentata interrogazione; Acqua sotto pressione: dall’agricoltura ai data center, i numeri della crisi globale. Acqua & Sapone, domani la convocazione del tavolo in RegioneLa vertenza del magazzino Acqua & Sapone di Piancastagnaio, che la capogruppo Logimer, vuole chiudere, giunge domani ad un primo tavolo di crisi convocato dalla Regione Toscana e chiesto ... amiatanews.it Pd: Crisi Logimer simbolo di abbandono delle aree internePIANCASTAGNAIO. Evitare la chiusura del sito logistico ex Logimer di Piancastagnaio (marchio Acqua & Sapone), in provincia di Siena, che porterebbe ... ilcittadinoonline.it Tregua tra Usa e Iran: borse in volo, ma la crisi del carburante per aerei durerà ancora mesi x.com La crisi del carburante legata alla guerra in Medio Oriente mette a rischio voli e vacanze. Cosa succede se il tuo volo viene cancellato e quando hai diritto al rimborso Assicurarsi è sempre necessario - facebook.com facebook