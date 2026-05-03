Crisi ’Acqua & Sapone’ | Tutti davanti al Comune

La crisi di Acqua & Sapone si manifesta con manifestazioni davanti al municipio, coinvolgendo i lavoratori. La vicenda Cesar, ex Logimer, si inserisce con forza nella Festa del Primo Maggio, con i dipendenti che dal primo giorno sono scesi in piazza per chiedere risposte. La situazione si è sviluppata nei giorni scorsi, con proteste e presidi che hanno attirato l’attenzione sull’azienda e le sue condizioni.

La vicenda Cesar (ex Logimer) entra con prepotenza nella Festa del Primo Maggio: i lavoratori dal 1 aprile stanno vivendo una grave vertenza dopo le comunicazioni dell’azienda che ha deciso lo smantellamento e la delocalizzazione del polo logistico di Casa del Corto, optando per gli altri magazzini di rifornimento del centro sud. Dopo il blocco da parte degli operai di alcuni tir mandati da Cesar a prelevare i roller per il carico delle merci da inviare ai negozi ’Acqua & Sapone’, l’azienda ha annunciato (ma gli operai sono dubbiosi e restano vigili) qualche segnale di ripresa delle attività lavorative con alcuni ordiniper il rifornimento dei negozi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi ’Acqua & Sapone’: "Tutti davanti al Comune" Volantino Acqua & Sapone dal 9 gennaio al 4 febbraio 2026 #anteprima Notizie correlate Il caso Acqua&Sapone, nuovo tavolo di crisiPiancastagnaio (Siena), 20 aprile 2026 – La crisi di Acqua&Sapone, la cui attuale proprietà Cesar spa minaccia la chiusura del sito di Piancastagnaio... Crisi del sito ’Acqua & Sapone’ : "Tavolo di salvaguardia sull’Amiata"Un tavolo di crisi aperto alle 56 famiglie dei dipendenti dell’ex Logimer, azienda che da anni gestisce la logistica per il marchio ‘Acqua & Sapone’... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crisi ’Acqua & Sapone’: Tutti davanti al Comune; Acqua & Sapone a Piancastagnaio, tornano le commesse: primo spiraglio nella vertenza; Vertenza Acqua&Sapone, oggi scatta la mobilitazione; Acqua & Sapone Piancastagnaio, segnali importanti dal sito: sbloccato lo stallo, arrivati alcuni ordini. No alla chiusura di Acqua e sapone. La mobilitazione di parroci e politiciIl sindaco Franco Capocchi è intervenuto nuovamente sulla drammatica vicenda di Logimer – Acqua e Sapone con 56 dipendenti in lotta per il posto di lavoro a seguito della paventata chiusura del, ... lanazione.it Vertenza Acqua&Sapone in stalloSfiducia e speranza. C’è molta attesa a Casa del Corto, comune di Piancastagnaio, in occasione della assemblea dei lavoratori di Acqua & Sapone, prevista per questa mattina dalle ore 10 alle ore 12, ... corrieredellumbria.it Il fulcro della crisi, sottolineato nell'analisi rilanciata dal miliardario, è il tasso di fecondità, ormai fermo a 1,14 figli per donna. - facebook.com facebook Le notizie e gli aggiornamenti sulla crisi in Medioriente x.com