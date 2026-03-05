Nuoto Aquatempra bottino di medaglie Sul podio le atlete Forconi e Baldi

Gli atleti dell’Aquatempra Empoli hanno ottenuto un totale di otto medaglie ai campionati regionali di nuoto femminile che si sono svolti alla piscina La Bastia del Centro Federale di Livorno. Sul podio sono salite le atlete Forconi e Baldi, che hanno conquistato rispettivamente tre ori e un argento. La squadra si è distinta con tre medaglie d’oro, quattro d’argento e un bronzo.

Tre ori, quattro argenti e un bronzo è il più che soddisfacente bottino conquistato dagli atleti dell'Aquatempra Empoli ai campionati regionali di categoria, sezione femminile, andati in scena alla piscina La Bastia del Centro Federale di Livorno. Autentica mattatrice è Virginia Forconi, capace di mettersi al collo ben sei medaglie. I tre successi portano tutti la sua firma primeggiando nei 50 e 100 dorso - con crono che le vale la qualifica ai campionati italiani Assoluti di Riccione del prossimo aprile - e nei 50 farfalla. A questi si aggiungono poi i tre secondi posti conquistati nei 50 e 100 stile libero e nei 100 farfalla. Podio anche per Sara Baldi che ottiene un bronzo nei 1500 stile libero, e un argento nei 200 rana, con un crono molto vicino al tempo limite per i campionati nazionali Criteria.