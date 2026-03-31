Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha raggiunto un nuovo livello, coinvolgendo ora anche la sicurezza civile. In particolare, l'accesso all'acqua è diventato un elemento cruciale, considerato da alcuni come una possibile arma nel contesto del conflitto in Medio Oriente. La situazione ha portato a un'attenzione crescente sulla gestione delle risorse idriche e sulle conseguenze di eventuali crisi idriche nella regione.

Teheran, 31 marzo 2026 – La guerra in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran ha ufficialmente varcato la soglia della sicurezza civile, trasformando l'approvvigionamento idrico nel fronte più vulnerabile e letale del conflitto in Medio Oriente. Ieri, un attacco missilistico attribuito alle forze iraniane ha colpito un impianto strategico di desalinizzazione e una centrale elettrica in Kuwait, provocando la morte di un lavoratore di nazionalità indiana e infliggendo, come confermato dal ministero dell'Elettricità locale ad Al Jazeera, "significativi danni materiali" alle strutture di servizio del sito. L'Iran valuta il ritiro dal trattato di non proliferazione nucleare L'episodio non è un evento isolato, ma segna un'escalation sistematica senza precedenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Altro che droni, Hormuz, petrolio e gas: l’acqua è l'arma che nel deserto può far vincere la guerra all’Iran

Articoli correlati

Iran, Khamenei agli Usa: “Navi da guerra nel Golfo? Più pericolosa l’arma che può affondarle”(Adnkronos) – Le navi da guerra sono certamente pericolose, "ma ciò che è più pericoloso è l'arma che può affondarle in mare".

Kharg, l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’IranDa questo piccolo avamposto nel Golfo Persico passa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Medio Oriente, tra droni e Hormuz: la guerra che non si dichiara; Stretto di Hormuz, Londra valuta l'invio di droni anti-mina per sbloccare il passaggio. L'Iran chiede un pedaggio da 2 milioni di dollari; Dal Mar Nero a Hormuz, la guerra asimmetrica delle mine; La guerra asimmetrica che sta bloccando lo stretto di Hormuz.

Stretto di Hormuz, Londra valuta l'invio di droni anti-mina per sbloccare il passaggio. «L'Iran chiede un pedaggio da 2 milioni di dollari»La tensione nello Stretto di Hormuz raggiunge livelli critici, trasformando una delle arterie commerciali più vitali del pianeta in un terreno di scontro geopolitico ed economico. ilmattino.it

La Settimana Santa si apre all'insegna di un altro colpo di coda dell'inverno. #ANSA facebook

La Settimana Santa si apre all'insegna di un altro colpo di coda dell'inverno. #ANSA x.com