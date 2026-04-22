Traindeville | canzoni per la liberazione a Rimessa Fab

A Rimessa Fab si tiene un evento musicale che trasporta gli ascoltatori tra le diverse sonorità etniche, dal folk indie ai Balcani, passando per ritmi latinoamericani e klezmer. L'iniziativa si svolge su un treno simbolico, con tappe che rappresentano le varie tradizioni musicali e culturali. L’obiettivo è offrire un viaggio tra le melodie più vivaci e colorate, coinvolgendo il pubblico attraverso ritmi energici e spensierati.

Un treno metropolitano che tocca le stazioni più colorate deila musica etnica, dall'indie folk ai Balcani, da Roma all'America Latina passando per il klezmer, sulle ali del ritmo e della giocosità.I Traindeville hanno viaggiato per le strade dell'ltalia, degli USA, della Germania, della Polonia e.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Traindeville: Canzoni per la LiberazioneCosa: Il gruppo Traindeville in concerto con “Canzoni per la Liberazione”, un evento fatto di musica e letture dedicate alla Festa della Liberazione... Rimessa Fab: nuova programmazioneRiprende la programmazione nei locali di Rimessa Fab, spin-off di Rimessa Roscioli, in via delle zoccolette 28: la nuova stagione artistica ha aperto... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rimessa Fab: eventi dal 23 al 26 aprile; Traindeville a Roma: Canzoni per la Liberazione; Roma | Traindeville in Canzoni per la Liberazione; Traindeville | Canzoni per la Liberazione. Rimessa Fab, nuova stagione artistica: programmazione culturale di febbraio e marzo 2026Riprende la programmazione nei locali di Rimessa Fab, spin-off di Rimessa Roscioli, in via delle Zoccolette, 28. Dal 1 febbraio nuova stagione artistica che proseguirà fino all'estate con la ... romatoday.it Rimessa Fab: torna la stagione culturale tra musica, libri e cucina d’autore a RomaRiparte la programmazione culturale di Rimessa Fab, la nuova stagione è stata inaaugurata il 1 febbraio e accompagnerà il pubblico fino alla primavera, con appuntamenti dedicati a musica dal vivo, ... ilmessaggero.it https://cavalierenews.it/popolari/34945/traindeville-in-canzoni-per-la-liberazione-sabato-25-aprile-a-rimessa-fab.html - facebook.com facebook Roberto Gatto Hammond 4et in concerto a Rimessa Fab ift.tt/CzsqHrX x.com