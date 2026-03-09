Rimessa Fab presenta Candy Cane Snail

Rimessa Fab introduce Candy Cane Snail, un progetto musicale formato da Ava Alami, che si occupa della voce, e Vittorio Esposito, che suona pianoforte e sintetizzatore. Entrambi hanno collaborato con artisti noti della scena jazz italiana e internazionale, come Rita Marcotulli, Dado Moroni e Rick Margitza. La loro collaborazione si concentra sulla creazione di musica che unisce diverse influenze e stili.

L'album,... 🔗 Leggi su Romatoday.it