Il cestista Achille Polonara ha deciso di smettere di giocare a causa di una diagnosi di leucemia mieloide acuta. Dopo aver combattuto contro la malattia, ha dichiarato di aver provato a tornare in campo, ma ha scelto di interrompere la carriera sportiva. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, evidenziando i mesi trascorsi tra trattamenti e tentativi di recupero.

Il cestista Achille Polonara ha annunciato il ritiro definitivo dal basket dopo aver affrontato una leucemia mieloide acuta e un trapianto di midollo. L’atleta ha spiegato di non poter più tornare ai livelli fisici precedenti a causa delle complicazioni cliniche subite. La patologia, simile a quella che colpì Sinisa Mihajlovic, è un tumore del sangue aggressivo che richiede terapie intensive. L'addio al basket giocato di Achille Polonara La similitudine con il caso di Sinisa Mihajlovic Le caratteristiche della leucemia mieloide acuta L’addio al basket giocato di Achille Polonara Il cestista anconetano Achille Polonara ha ufficializzato il proprio ritiro dal basket professionistico attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Achille Polonara da l'addio al basket dopo la malattia, "ci ho provato": cos'è la leucemia mieloide acuta

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