Achille Polonara punta al derby con l' Olimpia per il suo rientro in campo

Achille Polonara si prepara a tornare in campo per il derby contro l’Olimpia, dopo aver superato un infortunio che lo ha tenuto lontano dal parquet. La causa è un problema muscolare che ha richiesto settimane di riabilitazione. Polonara si allena intensamente per essere al massimo della forma e contribuire alla sua squadra. La partita si gioca tra qualche giorno, creando grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Nel contesto delle Final-8 della Coppa Italia, Achille Polonara si racconta in una chiacchierata autentica con Gianluca Gazzoli, offrendo una lettura chiara della stagione, dei tempi di recupero e delle prospettive future. Il confronto mette in evidenza le scelte che accompagnano il ritorno in campo e la gestione della forma atletica durante questo periodo. complicazioni recenti hanno richiesto un percorso di terapie mirato, ma i segnali di miglioramento sono concreti. È previsto un intervento al cuore che permetterà di riprendere l’attività agonistica. L’obiettivo dichiarato è tornare in campo il 22 marzo, in occasione della sfida tra Sassari e Milano, dove il contributo del giocatore potrà essere determinante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, Achille Polonara potrebbe tornare in campo a metà marzo!Achille Polonara potrebbe tornare in campo a metà marzo.

Leggi anche: Milano – Cortina, la torcia arriva al Colosseo: Achille Lauro e Achille Polonara tedofori | VIDEO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Polonara: Ero guarito e arrivò la leucemia. Pensai al suicidio, fu mia moglie a fermarmi. Ero molto credente, ora non lo sono più; Dalla malattia al ritorno in campo: Achille Polonara racconta a Verissimo la sua lotta contro la leucemia e la forza della famiglia; Achille Polonara, cittadinanza onoraria a Montelparo, paese dei nonni: Sono onorato; Achille Polonara: Il percorso sarà lungo, mi auguro di tornare presto in campo e alla normalità.

Dalla malattia al ritorno in campo: Achille Polonara racconta a Verissimo la sua lotta contro la leucemia e la forza della famigliaAppuntamento domenica su Canale 5 Achille Polonara, dopo un tumore e la leucemia, questa domenica 22 febbraio sarà ospite del programma Verissimo di Canale 5 insieme alla moglie Erika Bufano. Intervis ... youtvrs.it

Polonara: Ho pensato al suicidio, non l'ho fatto per moglie e figli. Prima ero molto credente, adesso non piùAchille ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera la sua malattia: In questo momento vedo il basket non come una professione ma un divertimento. E vorrei tornare a divertirmi. Mi manca un ... msn.com

Tutto l’amore di Achille Polonara per la sua meravigliosa e forte famiglia vi aspetta oggi a #Verissimo - facebook.com facebook

Ieri sera alla Inalpi Arena c'era anche Achille Polonara alla Celebrity Vip Game. Molto bello rivederlo tirare a canestro. Si ringrazia @MarcoAMunno per il video #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport #SerieATipo x.com