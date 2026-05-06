Acea Oddo Bhf punta a 27 euro | prevista crescita del 21%
Un'analisi sul titolo di Acea rivela che Oddo Bhf prevede un aumento fino a 27 euro, pari a una crescita del 21%. La strategia infrastrutturale annunciata potrebbe contribuire a questa proiezione, mentre il modello regolato dovrebbe assicurare ricavi costanti fino al 2029. Questi elementi indicano un possibile sviluppo positivo per l’andamento del titolo nei prossimi mesi.
? Cosa scoprirai Come influenzerà la nuova strategia infrastrutturale il valore del titolo?. Perché il modello regolato garantisce ricavi stabili fino al 2029?. Cosa comporta la cessione di Acea Energia per il portafoglio?. Quali investimenti sulle reti idriche sosterranno la crescita futura?.? In Breve Prezzo obiettivo di 27 euro con crescita stimata del 21% rispetto ad aprile.. Il 96% dell'EBITDA deriva da attività regolate dai framework tariffari Arera.. Cessione di Acea Energia completata nel mese di aprile 2026.. Stabilità dei ricavi garantita dai framework tariffari fino all'anno 2029..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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