Acea | Oddo Bhf avvia copertura con outperform e target price a 27 euro

Da secoloditalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco, ha avviato la copertura sul titolo di Acea con una raccomandazione Outperform e un target price di 27 euro per azione. La società ha stimato un potenziale di aumento del 21% rispetto al prezzo del 30 aprile. La nota è stata pubblicata di recente e si basa su un'analisi del titolo e del settore di riferimento.

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su Acea avviando la copertura sul titolo con la raccomandazione Outperform e il target price di 27 per azione (potenziale upside +21% rispetto al prezzo del 30 aprile). L’Analista ritiene che Acea abbia completato con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale quasi completamente regolato, con elevata visibilità sui flussi di cassa e un profilo di crescita in linea – se non superiore – a quello dei principali player regolati europei, a fronte di multipli ancora a sconto. Il broker evidenzia, in particolare, che con la...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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