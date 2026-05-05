Acea | Oddo Bhf avvia copertura con outperform e target price a 27 euro

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco, ha avviato la copertura sul titolo di Acea con una raccomandazione Outperform e un target price di 27 euro per azione. La società ha stimato un potenziale di aumento del 21% rispetto al prezzo del 30 aprile. La nota è stata pubblicata di recente e si basa su un'analisi del titolo e del settore di riferimento.

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su Acea avviando la copertura sul titolo con la raccomandazione Outperform e il target price di 27 per azione (potenziale upside +21% rispetto al prezzo del 30 aprile). L’Analista ritiene che Acea abbia completato con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale quasi completamente regolato, con elevata visibilità sui flussi di cassa e un profilo di crescita in linea – se non superiore – a quello dei principali player regolati europei, a fronte di multipli ancora a sconto. Il broker evidenzia, in particolare, che con la...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acea: Oddo Bhf avvia copertura con outperform e target price a 27 euro Notizie correlate Acea: Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euroOddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su ACEA avviando la copertura sul... Borsa italiana: Italgas vola, Maire incerta. Target price svelati.Piazza Affari sotto osservazione: nuove raccomandazioni per i titoli italiani Le principali banche d'affari hanno espresso nuove valutazioni sui... Altri aggiornamenti Si parla di: Acea, Oddo Bhf avvia copertura: rating Outperform e target price a 27 euro (+21%). Acea, Oddo Bhf avvia la copertura: Outperform e target price a 27 euroLo studio, pubblicato dal gruppo finanziario franco-tedesco, evidenzia come Acea abbia completato con successo il proprio percorso di trasformazione, posizionandosi oggi come un operatore infrastruttu ... affaritaliani.it Acea per Oddo Bhf vale 27 euro ad azione: assegnato outperform, target price +20%Lo studio del gruppo finanziario franco-tedesco che avvia la copertura del titolo: Completata con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale ... repubblica.it