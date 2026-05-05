Acea | Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euro

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco, ha avviato la copertura su ACEA con una raccomandazione Outperform e un target price di 27 euro per azione. La banca stima un potenziale rialzo del 21% rispetto al prezzo del 30 aprile. Lo studio si basa sull’analisi delle attività e delle prospettive dell’azienda nel settore. La decisione si inserisce in un quadro di valutazioni più ampio, senza coinvolgere commenti su altri aspetti specifici.

Oddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su ACEA avviando la copertura sul titolo con la raccomandazione Outperform e il target price di 27 per azione (potenziale upside +21% rispetto al prezzo del 30 aprile). L'Analista ritiene che ACEA abbia completato con successo la trasformazione in operatore infrastrutturale quasi completamente regolato, con elevata visibilita' sui flussi di cassa e un profilo di crescita in linea - se non superiore - a quello dei principali player regolati europei, a fronte di multipli ancora a sconto. Il broker evidenzia, in particolare, che con la...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Acea: Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euro Notizie correlate Borsa italiana: Italgas vola, Maire incerta. Target price svelati.Piazza Affari sotto osservazione: nuove raccomandazioni per i titoli italiani Le principali banche d'affari hanno espresso nuove valutazioni sui... Acea sostiene i giovani artisti con il premio Acea contemporaneaDalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’arte digitale, dalla performance al design e alla moda, Acea e Valore Italia lanciano il premio... Contenuti e approfondimenti Acea: Oddo Bhf assegna Outperform e target price 27 euroOddo Bhf, gruppo finanziario franco-tedesco con una forte presenza a livello europeo, ha pubblicato uno studio su ACEA avviando la copertura sul ... iltempo.it MARKET DRIVER: Acea +3,2%, Oddo BHF assegna outperformNews finanziarie in tempo reale da MF Market Driver. Segui l’andamento dei mercati, i listini di Borsa e le principali notizie di economia nazionale e globale. milanofinanza.it