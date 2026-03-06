Il fatto non sussiste | assolto il marito accusato di maltrattamenti i video ribaltano il processo

Un uomo accusato di maltrattamenti è stato assolto dopo che i video presentati in aula hanno dimostrato l’assenza di comportamenti prevaricatori abituali. La difesa ha sostenuto che il reato richiede condotte autoritarie ripetute e sofferenze evidenti, ma le immagini non hanno confermato queste accuse. La decisione è arrivata al termine di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Colpo di scena in tribunale. Il pm ha chiesto di mandare assolto un uomo accusato di vessazioni e umiliazioni nei confronti della moglie anche dopo aver visto alcuni video che hanno messo in crisi l'idea che era maturata ed emersa nel corso del dibattimento: vi è il dubbio che tali condotte – seppur inaccettabili ai giorni nostri - non integrino il reato. La difesa deposita una memoria: «Era lui la persona maltrattata» L'uomo è finito prima davanti al giudice per l'udienza preliminare, che l'ha rinviato a giudizio, poi davanti al giudice ordinario che l'ha assolto «perché il fatto non sussiste»