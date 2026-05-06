Accoglier Sì — Una giornata dedicata all' affidamento familiare

Un evento pubblico dedicato all'affidamento familiare. Venerdì 8 maggio dalle ore 18 alle 20 prenderà vita *Accoglier Sì" nella sala consiliare del Comune di Civitella in Val di Chiana, in via Settembrini 21 a Badia al Pino. L'iniziativa, finanziata con il Fondo per le politiche della famiglia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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