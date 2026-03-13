Una giornata dedicata alle orchidee si svolge grazie all'organizzazione di Aerado, l'Associazione Emiliano Romagnola Amici delle Orchidee APS. L'evento si rivolge a tutti coloro che desiderano scoprire di più su queste piante, offrendo un'occasione di incontro e approfondimento per appassionati e curiosi. La manifestazione si svolge in una location appositamente allestita per l'occasione.

Per tutti i curiosi e gli appassionati di orchidee, Aerado, Associazione Emiliano Romagnola Amici delle Orchidee APS, organizza una giornata dedicata a queste meravigliose piante.La giornata si terrà Sabato 28 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, presso la Sala Diana Franceschi di Villa Mazzacorati, via Toscana 19.I partecipanti potranno ammirare le orchidee portate dal vivaio Il Sughereto di Roccastrada (GR) ed incontare i soci Aerado, sempre disponibili per rispondere alle domande sulla coltivazione di queste piante e per eventuali rinvasi.Nel pomeriggio, alle ore 15.00, si terrà una conferenza dedicata alla coltivazione del genere Bulbophyllum, uno dei generi di orchidee più apprezzato dai collezionisti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

