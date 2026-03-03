Sport e olfatto si incontrano a Viterbo per una giornata gratis dedicata agli amici a quattro zampe

Sabato 7 marzo, dalle 14 alle 17, a Viterbo si svolge una giornata gratuita organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica “Il giardino di Filippo”. L’evento è dedicato al mantrailing, una disciplina che coinvolge cani e proprietari nella ricerca olfattiva, e mira a far conoscere questa attività a chi si interessa di sport e animali. La manifestazione è aperta a tutti gli appassionati e interessati.

Sabato 7 marzo, dalle 14 alle 17, l'associazione sportiva dilettantistica “Il giardino di Filippo” organizza una giornata dimostrativa gratis dedicata al mantrailing, una disciplina ludico-sportiva di ricerca olfattiva da praticare in squadra con il cane. In questa pratica sportiva, il cane, dopo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Il canile si sposta nel centro di Brindisi: domenica dedicata agli amici a 4 zampe“Il canile va in città”: l’appuntamento, organizzato dai volontari delle due associazioni presenti in canile, dalla Brindisi Multiservizi e dal... Al Teatro San Leonardo di Viterbo una giornata dedicata al Natale, tra sapori e musica liveSi parte alle 11 con il brunch di Natale, un appuntamento pensato per chi ama il calore delle feste. Aggiornamenti e notizie su Sport e olfatto si incontrano a Viterbo... Temi più discussi: Perdita olfatto in over 70? ‘Spia’ di rischio più alto ictus e malattie cuore; EVENTI / Domenica 22 in Granda: cultura, sport e divertimento; Fratelli di Pizza a Vigevano, la vetrina su piazza Ducale; I colloqui sul nucleare iraniano non hanno superato la prova dell’olfatto prima che Trump lanciasse gli attacchi, dice Vance. Un’antenna sulla fronte et voilà: si recupera l’olfatto perdutoUn gruppo di ricercatori coreani propone una soluzione che sa di fantascienza: restituire il senso dell’olfatto non tramite oli aromatici o terapie chimiche, ma con onde radio trasmesse da un’antenna ... repubblica.it Olfatto ‘spia’ della salute di cuore e cervello, la ricercaLa perdita totale dell’olfatto negli over 70 è associata a un rischio maggiore di ictus e malattie coronariche. lapresse.it La Gazzetta dello Sport - facebook.com facebook Sport Inclusivo – Interventi di contrasto della povertà educativa mediante la promozione dello sport. Presentati in Regione i progetti finanziati. L’assessore al Welfare e allo Sport Casili: "Lo sport è leva di aggregazione, è leva di un rapporto di comunità, di rela x.com