Re Carlo III ha risposto a una dichiarazione di un ex presidente degli Stati Uniti, in cui quest’ultimo aveva affermato che senza gli Stati Uniti i paesi europei parlerebbero tedesco. Durante un discorso, il sovrano ha detto che, se non fosse stato per il ruolo degli Stati Uniti, oggi si parlerebbe francese. La risposta si è verificata in un contesto pubblico, senza ulteriori commenti ufficiali.

“Recentemente, signor Presidente, ha affermato che se non fosse per gli Stati Uniti, i paesi europei parlerebbero tedesco. Oserei dire che, se non fosse per noi, parlereste francese “. Lo ha affermato re Carlo III in un passaggio ironico del suo discorso nel corso della cena di Stato a Washington. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Re Carlo III risponde a Trump: "Se non fosse per noi, oggi parlereste francese"

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