Accadde oggi | 8 aprile l’incoronazione del poeta Francesco Petrarca

L’8 aprile ricorre il giorno in cui si ricorda l’incoronazione del poeta Francesco Petrarca. Considerato il fondatore dell’Umanesimo italiano, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della letteratura italiana e mondiale. La sua figura è stata centrale nel XV secolo, influenzando profondamente lo sviluppo culturale e letterario dell’epoca. La data è associata a un momento importante della sua vita, che ha segnato un punto di svolta nel panorama letterario.

Francesco Petrarca, il fondatore dell’Umanesimo italiano del XV secolo, è uno dei più grandi protagonisti della storia della letteratura italiana. Il suo nome raggiunse grande notorietà già grazie alla famiglia Colonna, conosciuta negli ambienti ecclesiastici, e a Padre Dionigi, che fece conoscere l’autore a Roberto d’Angiò, re di Napoli.Fu sotto consiglio del cardinale Giovanni Colonna che Francesco Petrarca scelse di ricevere l’illustre alloro poetico a Roma, nella città del papa, ove si recò il 6 aprile per vedere le bellezze archeologiche prima della cerimonia, in cui fu nominato poeta et historicus, che si svolse l’8 aprile 1341 in Campidoglio, per mano del senatore Orso dell’Anguillara. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 aprile, l’incoronazione del poeta Francesco Petrarca Leggi anche: Accadde oggi: 8 febbraio, nasce il poeta di trincea Giuseppe Ungaretti Accadde oggi: 20 marzo, nasce Ovidio, il poeta dell’amorePublius Ovidius Naso, noto anche semplicemente come Ovidio, poeta romano tra i maggiori elegiaci, nacque a Sulmona il 20 marzo del 43 a.