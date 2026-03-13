Sequestro a Amendolara | 65 mq di abusivismo fermati

I Carabinieri Forestale di Amendolara hanno sequestrato un’area di 65 metri quadri di costruzioni abusive in un cantiere situato in una zona vincolata. L’intervento è stato effettuato a seguito di un controllo, che ha rilevato l’assenza totale di autorizzazioni per i lavori in corso. Il sito è stato sottoposto a sequestro per impedire ulteriori interventi non autorizzati.

Un cantiere in zona vincolata a Amendolara è stato messo sotto sequestro dai Carabinieri Forestale per mancanza totale di autorizzazioni. La proprietaria, residente fuori regione, è stata deferita al giudice mentre le indagini proseguono per rintracciare chi ha eseguito i lavori abusivi. L’episodio si colloca nella contrada Tarianni, un’area caratterizzata da insediamenti stagionali e protetta da un Decreto Ministeriale che ne riconosce il notevole interesse pubblico. I militari del Nucleo di Trebisacce hanno accertato che la sopraelevazione della villetta esistente era priva di qualsiasi titolo edilizio o autorizzazione paesaggistica. Il nuovo volume, pari a 65 metri quadrati, è stato bloccato d’urgenza e affidato alla custodia dell’ufficio di Polizia Locale del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

