Truffe e abusivismo finanziario sequestro di 4 milioni ad un imprenditore
Arezzo, 17 febbraio 2026 – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro di quote societarie, conti correnti, beni mobili e immobili, per un ammontare di oltre 4 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore di origini romane, ma residente per diversi anni in Umbria, riconosciuto pericoloso socialmente, e il cui patrimonio e' frutto di attivita' illegali. L'uomo era gia' stato destinatario di misure cautelari nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere per truffa e abusivismo finanziario ai danni di risparmiatori, dai quali aveva ottenuto in gestione significative disponibilita' finanziarie con la promessa dell'acquisto di quote di fondi di investimenti esteri, da cui sarebbero derivati facili guadagni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
