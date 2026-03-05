L’inchiesta su Cinturrino si allarga | 10 casi sospetti di pestaggi e taglieggiamenti L’ex agente in carcere li nega | Vendetta degli spacciatori

Da ilgiorno.it 5 mar 2026

L’inchiesta su Carmelo Cinturrino si espande, coinvolgendo almeno dieci nuovi episodi di pestaggi e estorsioni attribuiti a lui. L’ex agente, attualmente in carcere per l’accusa di omicidio volontario legato alla morte di un pusher marocchino, nega ogni responsabilità e sostiene che si tratti di vendette da parte degli spacciatori. Le indagini continuano a raccogliere testimonianze e elementi sui casi sospetti.

Milano, 5 marzo 2026 – Si allarga ad almeno una decina di nuovi casi di presunti pestaggi e taglieggiamenti da parte di Carmelo Cinturrino, indagato per omicidio volontario per la morte del pusher marocchino Mansouri e rinchiuso nel carcere di San Vittore. Dalle testimonianze raccolte in questi giorni dal pm di Milano Giovanni Tarzia e dalla Squadra Mobile sono infatti una decina gli episodi che vedono protagonista l'agente arrestato per aver sparato a Abderrahim Mansouri ucciso lo scorso 26 gennaio in un controllo antidroga a Rogoredo. I racconti, tutti da verificare, riguardano accuse di minacce e percosse a pusher, altri accusano l'assistente capo del commissariato di Mecenate di aver tenuto per sé denaro e droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

