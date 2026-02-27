Giugliano sequestrato gommista per abusi edilizi e scarichi industriali non autorizzati

A Giugliano, i carabinieri hanno sequestrato un gommista coinvolto in abusi edilizi e scarichi industriali non autorizzati. Le operazioni fanno parte di un’azione continua contro l’inquinamento ambientale nella zona conosciuta come Terra dei Fuochi. Le verifiche sono state condotte dai militari per contrastare le illegalità che danneggiano l’ambiente locale.

Proseguono senza sosta i controlli contro l'inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Nell'ambito delle attività coordinate dalla Prefettura di Napoli e dall'Incaricato per il contrasto ai roghi tossici, la Polizia Municipale di Giugliano in Campania, insieme ai militari dell'Esercito Italiano, ha sequestrato un'attività di gommista in Corso Campano. Nel corso di un'attività di secondo livello, due equipaggi hanno effettuato un'ispezione documentale e strutturale presso l'esercizio commerciale. Dagli accertamenti sono emersi gravi abusi edilizi: realizzati senza alcun titolo un deposito e un bagno per una superficie complessiva di circa 130 metri quadrati.