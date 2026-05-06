Abusi edilizi ed eternit nel cantiere sull' isola di Santo Stefano | scatta il sequestro

I militari del Nucleo carabinieri forestale di Latina e del Nipaaf hanno sequestrato un cantiere sull’isola di Santo Stefano, nel comune di Ventotene, a causa di abusi edilizi, danni al patrimonio paesaggistico e gestione illecita di rifiuti contenenti amianto. Le indagini hanno portato alla scoperta di violazioni delle normative in materia di edilizia e gestione dei materiali pericolosi, con il sequestro che coinvolge l’area interessata.