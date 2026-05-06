Abusi edilizi ed eternit nel cantiere sull' isola di Santo Stefano | scatta il sequestro
I militari del Nucleo carabinieri forestale di Latina e del Nipaaf hanno sequestrato un cantiere sull’isola di Santo Stefano, nel comune di Ventotene, a causa di abusi edilizi, danni al patrimonio paesaggistico e gestione illecita di rifiuti contenenti amianto. Le indagini hanno portato alla scoperta di violazioni delle normative in materia di edilizia e gestione dei materiali pericolosi, con il sequestro che coinvolge l’area interessata.
Abusi edilizi, danneggiamento del patrimonio paesaggistico e gestione illecita di rifiuti. E' quanto hanno scoperto i militari del Nucleo carabinieri forestale di Latina e del Nipaaf sull'isola di Santo Stefano, nel comune di Ventotene.Nel corso di un'ispezione sull'isolotto i carabinieri hanno.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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