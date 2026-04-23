Abusi edilizi e violazioni stradali controlli serrati della polizia locale | un sequestro e 8 denunce

Negli ultimi tre giorni, la polizia locale di Reggio Calabria ha intensificato i controlli sul territorio, denunciando otto persone e sequestrando un immobile costruito senza autorizzazioni in un’area soggetta a vincoli sismici e paesaggistici. Le verifiche hanno riguardato anche violazioni alle norme stradali e abusi edilizi, con interventi mirati per garantire il rispetto delle normative vigenti. Le operazioni proseguono per contrastare il fenomeno delle irregolarità sul territorio cittadino.

Proseguono i controlli della polizia locale di Reggio Calabria sul territorio cittadino, con un bilancio che negli ultimi tre giorni conta otto persone denunciate e un immobile abusivo sottoposto a sequestro in un’area sottoposta a vincoli sismici e paesaggistico-ambientali.Nel dettaglio, cinque.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Controlli a San Leone, scoperti abusi edilizi in un locale della movida Controlli serrati della Polizia di Stato sui pubblici locali: chiusure e sanzioni per violazioni alla sicurezzaOh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato sindaco! “E ora?”… Ora si ripulisce! Vandali in azione sulla nuova ciclopedonale di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Abusi edilizi: dal 2023 sempre più fascicoli aperti in città, quest'anno oltre 200 nei primi tre mesi; Como, lavoro nero e abusi edilizi nel cantiere: maxi stangata da 52mila euro e attività sospesa; Si può ottenere la sanatoria edilizia se i balconi violano le distanze legali?; Sigilli allo stabilimento La Caletta di Ostia: sequestro per abusi edilizi e occupazione del demanio marittimo (VIDEO). Abusi edilizi: dal 2023 sempre più fascicoli aperti in città, quest'anno oltre 200 nei primi tre mesiI dati aggiornati sono stati forniti da vicecommissario Kozman, dall'ispettore capo Fortuna della polizia locale e dall'assessora de Gavardo ... triesteprima.it MANFREDONIA SIPONTO Manfredonia, abusi edilizi a Siponto: scatta ingiunzione da 20mila euroOrdinanza del Comune per opere realizzate senza titolo in area sottoposta a vincoli ambientali e paesaggistici ... statoquotidiano.it Il sindaco #Cassani contrattacca: «Invece delle chiacchiere, #Gnocchi ci dica degli abusi edilizi a #Gallarate» - facebook.com facebook