Como lavoro nero e abusi edilizi nel cantiere | maxi stangata da 52mila euro e attività sospesa
Lo scorso 16 marzo, la polizia locale di Como ha effettuato un intervento in un locale in fase di ristrutturazione in via Mentana. Durante l’operazione sono state riscontrate irregolarità legate a lavori edilizi abusivi e a impieghi di lavoratori senza documenti in regola. A seguito delle verifiche, sono state comminate sanzioni per complessivi 52 mila euro e sono state avviate procedure di sospensione dell’attività.
Un intervento che ha portato alla luce un quadro complesso di irregolarità tra edilizia e lavoro. È quello effettuato dalla polizia locale di Como lo scorso 16 marzo, nel pomeriggio, all’interno di un pubblico esercizio in fase di ristrutturazione in via Mentana.L’intervento nel cantiereGli.🔗 Leggi su Quicomo.it
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