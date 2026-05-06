Abusava di giovani modelle fotografo 67enne finisce in carcere

Un fotografo di 67 anni è stato arrestato e condannato in carcere dopo essere stato accusato di aver abusato di giovani modelle nel suo paese. Le accuse riguardano comportamenti gravi e documentati, che hanno portato alla sua condanna. Nonostante abbia tentato di evitare l’arresto, le autorità hanno portato avanti il procedimento giudiziario e gli hanno inflitto una pena detentiva.

Si è macchiato in patria di reati orribili, ora per lui è arrivata la pena detentiva nonostante il tentativo di sottrarsi alla giustizia. Nei giorni scorsi, all'inizio di maggio, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Padova hanno rintracciato e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Violentò con due complici una donna nel capannone: 67enne finisce in carcereL'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Nocera Inferiore ed eseguito dai carabinieri di Reggio Emilia dove l'uomo ora vive Un 67enne... Crotone, addio ai domiciliari: in carcere chi abusava di droga? Cosa sapere La Corte di Appello di Catanzaro trasferisce in carcere a Crotone un uomo ai domiciliari.