Violentò con due complici una donna nel capannone | 67enne finisce in carcere

Un uomo di 67 anni, originario di Pagani, è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia. La misura restrittiva è stata emessa dalla Procura di Nocera Inferiore, dopo che il 67enne è stato condannato definitivamente per aver partecipato a una violenza sessuale di gruppo su una donna avvenuta in un capannone. L’uomo è stato trasferito in carcere.

L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura di Nocera Inferiore ed eseguito dai carabinieri di Reggio Emilia dove l'uomo ora vive Un 67enne originario di Pagani è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Emilia poichè destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Nocera Inferiore, a seguito della condanna definitiva per violenza sessuale di gruppo. La vicenda risale al gennaio 2011. La vittima, una donna all'epoca 38enne, era stata attirata in una trappola. Prelevata sotto casa proprio dal 67enne credeva di essere accompagnata sul luogo di un colloquio di lavoro. Invece, la destinazione era un capannone isolato, trasformato per ore in un teatro di abusi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

