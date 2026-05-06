Nel torneo Abruzzo Open, il giocatore greco Sakellaridis ha eliminato il primo favorito del tabellone. Tra i giovani talenti che stanno sorprendendo, il brasiliano Heide ha vinto un incontro dopo aver recuperato da una posizione svantaggiata. La competizione prosegue con queste sfide inaspettate, portando novità nel quadro dei favoriti e mostrando un torneo ricco di sorprese.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani talenti che stanno scardinando il tabellone?. Come ha fatto il brasiliano Heide a ribaltare il match?. Perché l'amministrazione locale punta tutto su questo torneo internazionale?. Quali sono le prossime sfide previste per i talenti locali?.? In Breve Sakellaridis batte Samuel 6-3 2-6 6-4 a Francavilla al Mare il 5 maggio.. Bernet perde contro Diaz Acosta con il punteggio di 5-7 6-3 6-1.. Schoenhaus supera Rapagnetta 6-3 e Heide vince 2-6 6-0 6-0 contro Marmousez.. La sindaca Luisa Russo promuove il torneo come volano turistico per la costa.. Il giovane greco Stefanos Sakellaridis ha eliminato il primo testa di serie Toby Samuel con un punteggio di 6-3 2-6 6-4 sui campi in terra rossa di Francavilla al Mare martedì 5 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo Open: il greco Sakellaridis abbatte il primo testa di serie

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