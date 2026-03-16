ATP Miami Open 2026 oggi il sorteggio del tabellone con Sinner testa di serie e 5 italiani | orario e date

Oggi si tiene il sorteggio del tabellone dell'ATP Miami Open 2026, mentre Stefano Sinner si presenta come testa di serie principale. La partecipazione italiana include anche Musetti, Cobolli e Darderi, che sono stati inseriti tra i tennisti di rilievo nel tabellone. L’evento si svolge con l’obiettivo di definire le partite e gli orari delle prime fasi del torneo.

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