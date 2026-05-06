Aborti spontanei quasi 30mila ricoveri in Italia nel 2025 | i nutrienti che possono proteggere la gravidanza

Nel 2025, in Italia sono stati registrati quasi 30.000 ricoveri per aborti spontanei. Le esperte hanno identificato alcuni nutrienti che potrebbero contribuire a sostenere la gravidanza e a ridurre il rischio di complicanze, analizzando i dati disponibili e i fattori di rischio. Sono stati indicati sette nutrienti specifici considerati utili in questo ambito.

Dati, fattori di rischio e i 7 nutrienti indicati dalle esperte per sostenere la gravidanza e ridurre le complicanze Nel mondo si registrano ogni anno oltre 23 milioni di aborti spontanei, una media di 44 casi al minuto. A ricordarlo sono diverse pubblicazioni scientifiche internazionali, tra cui Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, secondo cui una gravidanza su cinque si interrompe nelle prime settimane. Una condizione che, quando si ripete, colpisce circa una coppia su cento e lascia conseguenze profonde non solo sul piano fisico, ma anche emotivo e psicologico. Secondo la ginecologa Ilaria Vasselli, esperta in fisiopatologia...🔗 Leggi su Lopinionista.it

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