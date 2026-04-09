Un'attrice cinquantaquattrenne ha condiviso in un'autobiografia le difficoltà affrontate dopo il successo in una serie televisiva degli anni '90. Nel libro, che sarà disponibile dal 14 aprile, racconta di aver vissuto momenti difficili legati a un divorzio, a due aborti spontanei e a problemi di dipendenza. La narrazione si concentra sui momenti più complicati della sua vita, descrivendo le sfide personali superate nel tempo.

Gli anni più difficili, tuttavia, arrivarono dopo il divorzio dal secondo marito Peter Falcinelli. I due avevano annunciato la separazione, dopo diciassette anni insieme e tre figlie - Luca Bella, Lola Ray e Fiona Eve - nel marzo 2012. Ma solo ora scopriamo che l'attrice, dopo quel doloroso addio, ha lottato contro depressione e dipendenze. Nella nuova biografia Jennie racconta che una sera arrivò a bere così tanto, mescolando l'alcol con farmaci, da dover subito una lavanda gastrica. Dopo quell'episodio, trascorse un lungo periodo in un rehab. Ma questo non bastò a lenire il dolore causato dal divorzio: «Ho passato molti anni a soffrire, a essere triste e tormentata, e ciò ha influito su ogni aspetto della mia vita (. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jennie Garth, il divorzio, gli aborti spontanei e le dipendenze: «La fama improvvisa per Beverly Hills 90210 è stata spaventosa, ho toccato il fondo»

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In una nuova intervista per l'uscita della sua autobiografia "I Choose Me", Jennie Garth ha rivelato aneddoti su Beverly Hills 90210 e parlato del rapporto avuto con Shannen Doherty. - facebook.com facebook