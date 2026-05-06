Abodi | Derby? Sensato evitare un sovraccarico Torino può ospitare il pattinaggio dei Giochi 2030

Il ministro per lo Sport e i Giovani ha dichiarato che sarebbe ragionevole evitare un sovraccarico durante il derby in programma questa settimana. Ha inoltre annunciato che Torino potrebbe accogliere le discipline di pattinaggio in vista dei Giochi del 2030. Attualmente si trova a Bruxelles per partecipare a un progetto europeo e ha comunicato che la partita tra Roma e Lazio si terrà domenica 17 alle 12.

Andrea Abodi, il ministro per lo Sport e i Giovani, ha parlato anche della situazione derby romano al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove è intervenuto durante l’adozione, in assemblea plenaria, del progetto Erasmus+ che ha avuto come relatore Roberto Pella, presidente della Lega Ciclismo Professionistico. “Aspetto una decisione formale. Per il resto mi auguro che si tenga conto del fattore decisivo, che non è soltanto quello delle condizioni per chi gioca in campo, ma delle condizioni per chi va allo stadio - le sue parole -. Farlo domenica alle 12.30? Io mi auguro che la Lega sappia valutare le contestualità, tenendo conto che il Foro Italico è organizzato in modo tale da poter sopportare questo carico, ma io credo che avrebbe un senso evitare un sovraccarico”.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi: "Derby? Sensato evitare un sovraccarico. Torino può ospitare il pattinaggio dei Giochi 2030" Notizie correlate Olimpiadi, nel 2030 ospitare nelle Alpi francesi. Progetto per coinvolgere anche TorinoIl sipario sugli indimenticabili Giochi olimpici invernali di Milano e Cortina sta per calare. Torino corre per ospitare le Olimpiadi delle Alpi francesi nel 2030: Lo Russo incontra il presidente del ConiLe gare di pattinaggio veloce potrebbero svolgersi all'Oval: "Siamo nelle condizioni di poterlo fare", la candidatura che sfida quella olandese...