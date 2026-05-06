Una megattera è stata recentemente liberata dal mare Baltico in un’operazione che ha richiesto notevoli sforzi, suscitando domande sulla reale motivazione dietro questa azione. L’intervento, definito complesso e probabilmente superfluo da alcuni, ha coinvolto diversi operatori e risorse. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’approccio adottato e sulle conseguenze di interventi di questo tipo in ambienti marini.

La stressante e probabilmente inutile operazione per liberarla dal mar Baltico dice molto del nostro rapporto con gli animali Dopo essere rimasta arenata per oltre due mesi nelle acque basse del mar Baltico, a nord della Germania, sabato una megattera lunga dodici metri e pesante dodici tonnellate è stata trasportata su una chiatta e liberata nel mare del Nord. Secondo gli scienziati è molto improbabile che sia sopravvissuta, perché era ferita al momento dell’arenamento e le sue condizioni si erano aggravate per la bassa salinità del Baltico. Un trasmettitore applicato prima di liberarla avrebbe dovuto permettere di seguire i suoi spostamenti, ma i dati non sono stati resi pubblici, e la squadra di esperti coinvolta nel salvataggio si è sciolta dopo aver litigato sulle responsabilità di alcune decisioni.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Abbiamo “salvato” la megattera per il suo bene o per il nostro?

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