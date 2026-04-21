Ludi, dirigente di una squadra di calcio, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dall'inizio della partita tra Inter e Como. Ha descritto Fabregas come un giocatore eccezionale e il punto di riferimento della squadra. Riguardo al suo futuro, Ludi ha dichiarato di non temere la possibilità di perderlo, senza fornire ulteriori dettagli. La sua dichiarazione è stata rilasciata nel prepartita.

di Francesco Aliperta Ludi, dirigente biancoazzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Como. Carlalberto Ludi, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Inter e Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SUL LAVORO DI FABREGAS: «Cesc è il nostro perno, quello su cui si poggia l’intera area tecnica. È un fenomeno, lo dico da tre anni a questa parte, cresce tutti i mesi. Ha una voglia di apprendere e migliorarsi incredibile, ha un’ambizione e una fame che non ho mai visto in una persona.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ludi a Mediaset: «Fabregas è un fenomeno, il nostro perno. Il suo futuro? Non abbiamo paura di perderlo, ma…»

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