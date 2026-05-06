Nell’ambito dei festeggiamenti per i mille anni dall’erezione dell’abbazia, è stato inaugurato il ’Cammino di San Guido’, un percorso che collega vari luoghi di interesse storico e religioso. L’iniziativa coinvolge diverse tappe lungo un tragitto percorso da pellegrini e visitatori, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle tradizioni locali. La presentazione ufficiale si è svolta ieri, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e volontari.

Con il ’ Cammino di San Guido ’, nell’ambito dei festeggiamenti per i mille anni dalla consacrazione dell’ Abbazia di Pomposa, avvenuta il 7 maggio 1026 sotto l’abbaziato di Guido, presentato nella sala conferenze del Palazzo della Ragione, è stato inaugurato un percorso che è sopratutto un viaggio di fede e di riflessione. A proporlo don Emanuele Pirani, responsabile dell’Ufficio diocesano per il turismo e la pastorale del tempo libero assieme all’illustratore Giuliano Laurenti e Laura Magni che ne ha descritto la straordinaria bellezza. Hanno inoltre collaborato alla realizzazione ed individuazione Maura Bellini, Alessio Tagliati e Roberto Menegatti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbazia, c’è il ’Cammino di San Guido’: "Viaggio tra fede e riflessione"

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